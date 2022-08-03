Знахарка
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Знахарка

Знахарка (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

9.12012, Знахарка
Мелодрама, Комедия188 мин12+

О фильме

У юной красавицы Леси редкий дар: она умеет лечить людей, исцеляя даже те болезни, с которыми не справляется современная медицина. Дар у Леси наследственный: знахарками были и ее покойная мать, и бабушка, с которой Леся живет в старом деревенском доме. Однажды в деревню приезжает богатый бизнесмен Аркадий, отчаявшийся вылечить свою травму. Леся справляется с его болезнью. Аркадий и Леся влюбляются друг в друга, и Аркадий делает героине предложение.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
188 мин / 03:08

Рейтинг

5.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Знахарка»