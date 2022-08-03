Знахарка (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
9.12012, Знахарка
Мелодрама, Комедия188 мин12+
О фильме
У юной красавицы Леси редкий дар: она умеет лечить людей, исцеляя даже те болезни, с которыми не справляется современная медицина. Дар у Леси наследственный: знахарками были и ее покойная мать, и бабушка, с которой Леся живет в старом деревенском доме. Однажды в деревню приезжает богатый бизнесмен Аркадий, отчаявшийся вылечить свою травму. Леся справляется с его болезнью. Аркадий и Леся влюбляются друг в друга, и Аркадий делает героине предложение.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
- ВТРежиссёр
Владимир
Тумаев
- ЮКАктриса
Юлия
Кадушкевич
- ПНАктёр
Павел
Новиков
- ВПАктриса
Вероника
Пляшкевич
- АСАктёр
Андрей
Сенькин
- ИНАктриса
Ирина
Нарбекова
- Актриса
Людмила
Полякова
- АКАктёр
Анатолий
Котенёв
- МБАктёр
Максим
Брагинец
- АФАктёр
Артур
Федорович
- АГАктёр
Анатолий
Голуб
- ЕЛСценарист
Елена
Левина
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- ЖБПродюсер
Жанна
Белецкая
- ИГХудожница
Ирина
Гришан
- ЕГМонтажёр
Екатерина
Гарькуша
- ГЯОператор
Григорий
Яблочников
- КШКомпозитор
Константин
Шевелев