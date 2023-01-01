Биография

Людмила Полякова — российская актриса кино и театра. Заслуженная артистка РФ. Родилась в Москве 28 января 1939 года. В юном возрасте будущая актриса не планировала связывать жизнь с кино или театром, девушка занималась наукой и получала высшее образование по специальности «океанограф». Уже будучи взрослой, Людмила поступила в Щепкинское училище и решила выбрать актерскую профессию. Получив диплом, Полякова была принята на работу в Театр на Малой Бронной, где сыграла множество ролей. За свою долгую карьеру Людмила Полякова сыграла больше полусотни ролей в фильмах и сериалах. Советский зритель помнит актрису по таким фильмам, как «Дорога домой», «Секретарь парткома», «Восхождение», «Отряд». В современном российском кино артистка появилась в таких проектах, как «Последняя суббота», «Господа Головлевы», «Бумер», «Знахарка», «Каникулы строгого режима». Успешной стала для Поляковой и роль в историческом фильме «Жила-была одна баба», отмеченном большим количеством кинопремий.