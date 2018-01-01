Мой боевой расчет (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

1945 год, война позади. Восемнадцатилетний сержант Сергей Кружкой после тяжелого ранения возвращается домой. Узнав, что в городе орудует банда преступников, герой решает помочь органам правопорядка - и в одиночку начинает расследование.



После первого столкновения с бандитами Сергей попадает в госпиталь. К нему приезжают фронтовые друзья - и они вместе разрабатывают план действий...



