Мой боевой расчет (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно
8.31987, Мой боевой расчет
Драма, Приключения94 мин12+
О фильме
1945 год, война позади. Восемнадцатилетний сержант Сергей Кружкой после тяжелого ранения возвращается домой. Узнав, что в городе орудует банда преступников, герой решает помочь органам правопорядка - и в одиночку начинает расследование.
После первого столкновения с бандитами Сергей попадает в госпиталь. К нему приезжают фронтовые друзья - и они вместе разрабатывают план действий...
СтранаСССР
ЖанрВоенный, Приключения, Драма
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb
- МНРежиссёр
Михаил
Никитин
- ВСАктёр
Валерий
Смирнов
- НЕАктриса
Наталья
Егорова
- СКАктриса
Светлана
Копылова
- ВПАктёр
Валерий
Приёмыхов
- Актёр
Лев
Борисов
- Актриса
Людмила
Полякова
- ЛМАктриса
Лидия
Морозкина
- АСАктёр
Александр
Семенов
- НБАктёр
Николай
Бирюков
- СБАктёр
Сергей
Бирюков
- СКСценарист
Светлана
Кармалита
- Сценарист
Алексей
Герман
- ВМОператор
Валерий
Мартынов
- ИЦКомпозитор
Игорь
Цветков