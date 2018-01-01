Мой боевой расчет (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

Мой боевой расчет
Драма, Приключения94 мин12+

О фильме

1945 год, война позади. Восемнадцатилетний сержант Сергей Кружкой после тяжелого ранения возвращается домой. Узнав, что в городе орудует банда преступников, герой решает помочь органам правопорядка - и в одиночку начинает расследование.

После первого столкновения с бандитами Сергей попадает в госпиталь. К нему приезжают фронтовые друзья - и они вместе разрабатывают план действий...

Страна
СССР
Жанр
Военный, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb