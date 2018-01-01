Биография

Лев Борисов — актер СССР и РФ, снимавшийся в кино и игравший в театре. Обладатель звания «Заслуженный артист РФ». Родился в городе Плес 8 декабря 1933 года. Лев отучился на актера в театральном училище имени Щукина. Вплоть до 1960 года местом его работы был театр-студия, затем он перешел в Театр драмы на Спартаковской. Брат кинодеятеля Олег Борисов также стал актером — вместе они играли в фильме «Садовник». Дебютной ролью Льва Борисова стало появление в фильме «Аттестат зрелости». Потом настал черед участия в картинах «Баллада о солдате», «Судьба человека», «Высота» и прочих. Всеобщая слава пришла ко Льву Ивановичу значительно позже. В начале 90-х годов вышли в прокат ленты «Ширли-мырли», «Смиренное кладбище», а затем настал черед роли криминального авторитета по имени Антибиотик в телевизионном сериале «Бандитский Петербург». С тех пор артист активно снимался в кино и сериалах. Среди его работ такие проекты, как «Секунда до…», «Мастер и Маргарита», «Штрафбат», «Сосед», «Весьегонская волчица» и другие.