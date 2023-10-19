Красный велосипед (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно

1918 год. Несмотря на заключение мира между Советской Россией и Германией, на границе продолжаются провокации. В родную деревню возвращается солдат Якуб Ковалёнок. На ярмарке он пытается купить коня, готов выложить за него все,даже продать гранату.Её выхватывает какой-то паныч и убегая оставляет Якубу красный велосипед.В деревне Якуб узнает , что ему достался велосипед Стася Добужинского, связного банды Курневича, которую давно выслеживает отряд красноармейцев.Большевичка Алена узнает велосипед предателя и реквизирует его,несмотря на объяснения Якуба. Возмущенный таким беззаконием Якуб решает добиться справедливости и пишет письмо с жалобой самому Ленину...

