Красный велосипед
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Красный велосипед

Красный велосипед (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно

8.41979, Красный велосипед
Комедия66 мин18+

О фильме

1918 год. Несмотря на заключение мира между Советской Россией и Германией, на границе продолжаются провокации. В родную деревню возвращается солдат Якуб Ковалёнок. На ярмарке он пытается купить коня, готов выложить за него все,даже продать гранату.Её выхватывает какой-то паныч и убегая оставляет Якубу красный велосипед.В деревне Якуб узнает , что ему достался велосипед Стася Добужинского, связного банды Курневича, которую давно выслеживает отряд красноармейцев.Большевичка Алена узнает велосипед предателя и реквизирует его,несмотря на объяснения Якуба. Возмущенный таким беззаконием Якуб решает добиться справедливости и пишет письмо с жалобой самому Ленину...

Страна
СССР
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

6.6 КиноПоиск