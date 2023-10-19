Красный велосипед (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно
8.41979, Красный велосипед
Комедия66 мин18+
О фильме
1918 год. Несмотря на заключение мира между Советской Россией и Германией, на границе продолжаются провокации. В родную деревню возвращается солдат Якуб Ковалёнок. На ярмарке он пытается купить коня, готов выложить за него все,даже продать гранату.Её выхватывает какой-то паныч и убегая оставляет Якубу красный велосипед.В деревне Якуб узнает , что ему достался велосипед Стася Добужинского, связного банды Курневича, которую давно выслеживает отряд красноармейцев.Большевичка Алена узнает велосипед предателя и реквизирует его,несмотря на объяснения Якуба. Возмущенный таким беззаконием Якуб решает добиться справедливости и пишет письмо с жалобой самому Ленину...
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
- ЮОРежиссёр
Юрий
Оксанченко
- Актёр
Семен
Морозов
- СПАктриса
Светлана
Переладова
- ЛДАктриса
Людмила
Дмитриева
- АААктёр
Александр
Аржиловский
- АРАктёр
Анатолий
Равикович
- ЮБАктёр
Юрий
Баталов
- Актёр
Лев
Борисов
- АЛАктёр
Александр
Лебедев
- ИСАктёр
Иван
Сидоров
- АЗАктриса
Александра
Зимина
- ЭМСценарист
Элеонора
Милова
- ВОСценарист
Владимир
Орлов
- АБОператор
Александр
Бетев