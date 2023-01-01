Биография

Людмила Дмитриева – актриса театра и кино, родилась 9 августа 1947 года в городе Москва. Сыграла более 50 ролей, в 1998 году получила звание заслуженной артистки РФ, а с 2011 стала народной артисткой России. Людмила Борисовна получила 2 высших образования. Сначала, по наставлению матери, училась на химика в текстильном институте. Но о карьере актрисы грезила со школьной скамьи, поэтому будучи студенткой она посещала театральный кружок, а сразу после получения диплома поступила в Школу-студию МХАТ. В 1975 году Дмитриева окончила учебу и осталась работать в Московском художественном театре. У Людмилы Дмитриевны было 2 брака. В студенческие годы она вышла замуж за актера Бориса Ардова, от него у актрисы есть дочь Маша. Вторым супругом стал конструктор Юрий Сенчишин. С ним она живет по сей день, у них есть сын Алексей. Дебют в кино состоялся сразу после окончания МХАТ, а первой главной ролью Людмилы Дмитриевой стала сирота Дуняша в киноленте «Возьми меня с собой». Далее были заметные работы: образ Сюзанны Брюссар в кинопроекте «Ищите женщину», принцессы Августы в «Кольцах Альмазора», роль Маши в «Непохожей» и Ксения Ивановна из «Мой боевой расчет». В 2000-х годах вышли популярные многосерийные фильмы с Людмилой Дмитриевной – «Воронины», «Кремлевские курсанты». Актриса до сих пор остается в строю, играя на сцене Театра А. Калягина.