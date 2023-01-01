Дожди по всей территории (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно
8.51978, Дожди по всей территории
Драмы65 мин18+
Сюжет
Председатель колхоза назначает звеньевой молодую трактористку Марию, которая работает лучше остальных членов звена – мужчин. Максималистка по натуре, Мария живет и работает с полной самоотдачей, того же требует и от членов своего звена. Также бескомпромиссна она и в любви. Узнав, что Толик, которого она любит и от которого ждет ребенка, изменяет ей, Мария решительно рвет с ним всякие отношения. Колхозники не всегда поддерживают свою принципиальную звеньевую, и однажды, обиженная на своих коллег, молодая женщина решает переехать в город, но не в силах осуществить задуманного: слишком велика ее привязанность к родным местам…
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Информация
Рейтинг
- ВШРежиссёр
Владимир
Шмаков
- СТАктриса
Светлана
Тормахова
- НСАктёр
Николай
Сектименко
- ОЛАктёр
Олег
Леваков
- ЕКАктриса
Елена
Козлитина
- ГОАктёр
Геннадий
Овсянников
- АТАктёр
Афанасий
Тришкин
- ВОАктёр
Валерий
Ольшанский
- ЛДАктриса
Людмила
Дмитриева
- ВЛАктёр
Владимир
Липпарт
- АМАктёр
Александр
Мовчан
- АФАктёр
Александр
Финевич
- АБАктриса
Антонина
Бендова
- ТМАктриса
Тамара
Муженко
- АКАктёр
Александр
Кашперов
- АКАктёр
Александр
Кавалеров
- АБАктёр
Алексей
Биричевский
- ЛКАктёр
Леонид
Крюк
- ЛПАктриса
Людмила
Писарева
- МПАктёр
Михаил
Петров
- ИТАктёр
Иван
Тарапата
- ЮАХудожник
Юрий
Альбицкий
- ОАОператор
Олег
Авдеев