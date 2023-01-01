Дожди по всей территории (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Председатель колхоза назначает звеньевой молодую трактористку Марию, которая работает лучше остальных членов звена – мужчин. Максималистка по натуре, Мария живет и работает с полной самоотдачей, того же требует и от членов своего звена. Также бескомпромиссна она и в любви. Узнав, что Толик, которого она любит и от которого ждет ребенка, изменяет ей, Мария решительно рвет с ним всякие отношения. Колхозники не всегда поддерживают свою принципиальную звеньевую, и однажды, обиженная на своих коллег, молодая женщина решает переехать в город, но не в силах осуществить задуманного: слишком велика ее привязанность к родным местам…



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