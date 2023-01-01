Александр Кашперов
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 11 июня 1946 г. (78 лет)
Биография
Александр Кашперов – актер. Награжден медалью Франциска Скорины. Носит звание заслуженного артиста. Обладатель множества призов, дипломов, грамот от государственных и общественных организаций республики. Родился в 1946 году. Живет в Минске. Театром увлекся в детстве. С 12 лет занимался в театральной студии, в 14 вышел на сцену минского ТЮЗа. Первая роль Кашперова – Игорь Верезин в постановке повести Н. Зелеранского и Б. Ларина «Мишка, Серега и я». Профессиональное образование получал в студии при театре им. Янки Купалы. После получения диплома стал штатным актером ТЮЗа. Сейчас работает в Театре киноактера. Сниматься в кино начал в 1964-м. Первые десять лет его киноперсонажи редко удостаивались упоминания в титрах. В телефильме 1974 года «Последнее лето детства» он играет заметную роль артиста-синеблузника. Кашперов в сериале «Государственная граница» исполняет сразу две роли. В четвертом сезоне «Каменской» артист играет знающего эксперта. В комедии 2009 года «Дастиш фантастиш» им создан гротескный образ Лики Рахимовны, тюремной начальницы. Учитель Алексей Петрович в исторической саге 2019 года «Отчим» – одна из недавних работ мастера.
Фильмография
Актёр
- 9.0
Обыкновенная химия2016
- 8.4
Любовь, которой не было2015, 92 минБесплатно
- 8.9
Ба-бу2014, 80 минБесплатно
- 9.1
Разорванные нити2014
- 8.8
Роман в письмах2011, 90 минБесплатно
- 9.1
Я счастливая2010, 94 минБесплатно
- 6.3
Масакра2010, 97 минБесплатно
- 7.7
Стая2008, 97 минБесплатно
- 8.5
Глубокое течение2005, 88 минБесплатно
- 8.7
Бальное платье2003, 74 минБесплатно
- 8.0
Между жизнью и смертью2002, 83 минБесплатно
- 8.4
О том, как Колька и Петька летали в Бразилию1998, 25 минБесплатно
- 7.1
Цветы провинции1994, 81 минБесплатно
- 7.7
Наш человек в Сан-Ремо1990, 99 минБесплатно
- 8.8
Свадебная ночь1980, 63 минБесплатно
- 8.6
Точка отсчета1979, 95 минБесплатно
- 8.5
Дожди по всей территории1978, 65 минБесплатно
- 8.7
Обочина1978, 89 минБесплатно
- 8.6
После ярмарки1972, 63 минБесплатно