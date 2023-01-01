Биография

Александр Кашперов – актер. Награжден медалью Франциска Скорины. Носит звание заслуженного артиста. Обладатель множества призов, дипломов, грамот от государственных и общественных организаций республики. Родился в 1946 году. Живет в Минске. Театром увлекся в детстве. С 12 лет занимался в театральной студии, в 14 вышел на сцену минского ТЮЗа. Первая роль Кашперова – Игорь Верезин в постановке повести Н. Зелеранского и Б. Ларина «Мишка, Серега и я». Профессиональное образование получал в студии при театре им. Янки Купалы. После получения диплома стал штатным актером ТЮЗа. Сейчас работает в Театре киноактера. Сниматься в кино начал в 1964-м. Первые десять лет его киноперсонажи редко удостаивались упоминания в титрах. В телефильме 1974 года «Последнее лето детства» он играет заметную роль артиста-синеблузника. Кашперов в сериале «Государственная граница» исполняет сразу две роли. В четвертом сезоне «Каменской» артист играет знающего эксперта. В комедии 2009 года «Дастиш фантастиш» им создан гротескный образ Лики Рахимовны, тюремной начальницы. Учитель Алексей Петрович в исторической саге 2019 года «Отчим» – одна из недавних работ мастера.