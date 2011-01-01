Роман в письмах (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Юная поэтесса Татьяна приезжает в Москву, чтобы поступить в литературный институт.
Столица встречает ее неприветливо: сначала обманывает таксист, затем ее пытаются обокрасть. Все меняет случайная встреча с молодым архитектором Денисом, вызвавшимся подвезти растерянную д�евушку. Пятиминутный разговор в машине творит чудо: два странных, не от мира сего человека – поэтесса и незадачливый архитектор – понимают, что нашли друг друга. Неужели вот оно – счастье?
Но герои теряют друг друга в большом городе. Для Тани начинается черная полоса. Она не поступает в институт и идет работать домработницей.
Дочка владельцев дома Катя поверяет героине свою тайну – о страстной и безответной влюбленности в чудаковатого юношу. Катя не в силах придумать, как обратить на себя его внимание. Танины стихи подсказывают ей выход. Она просит Таню в знак дружбы писать от ее имени письма. Таня берется помочь, не зная, что пишет тому самому архитектору Денису, которого полюбила с первого взгляда!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Константин
Статский
- ОИАктриса
Ольга
Иванова
- АФАктёр
Андрей
Фролов
- АНАктриса
Анна
Носатова
- ДПАктёр
Денис
Пьянов
- АКАктёр
Анатолий
Котенёв
- ЗФАктриса
Зоя
Фромичева-Корсакова
- СААктриса
Светлана
Аникей
- ТБАктриса
Татьяна
Бовкалова
- АДАктёр
Артем
Давидович
- АКАктёр
Александр
Кашперов
- МШСценарист
Марина
Шихалеева
- ККСценарист
Константин
Костенко
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- ЖБПродюсер
Жанна
Белецкая
- ААОператор
Артём
Анисимов
- ДЧКомпозитор
Дмитрий
Чиж�евский