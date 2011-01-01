Роман в письмах
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Роман в письмах

Роман в письмах (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

8.82011, Роман в письмах
Мелодрамы90 мин12+

Сюжет

Юная поэтесса Татьяна приезжает в Москву, чтобы поступить в литературный институт.

Столица встречает ее неприветливо: сначала обманывает таксист, затем ее пытаются обокрасть. Все меняет случайная встреча с молодым архитектором Денисом, вызвавшимся подвезти растерянную девушку. Пятиминутный разговор в машине творит чудо: два странных, не от мира сего человека – поэтесса и незадачливый архитектор – понимают, что нашли друг друга. Неужели вот оно – счастье?

Но герои теряют друг друга в большом городе. Для Тани начинается черная полоса. Она не поступает в институт и идет работать домработницей.

Дочка владельцев дома Катя поверяет героине свою тайну – о страстной и безответной влюбленности в чудаковатого юношу. Катя не в силах придумать, как обратить на себя его внимание. Танины стихи подсказывают ей выход. Она просит Таню в знак дружбы писать от ее имени письма. Таня берется помочь, не зная, что пишет тому самому архитектору Денису, которого полюбила с первого взгляда!

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Роман в письмах»

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