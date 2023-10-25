О том, как неисправимому фантазеру Кольке ничего не стоит оказаться там, где очень хочется. О том, как обычные сосны превращаются в экзотические пальмы, а воробьи — в колибри. О том, как Колька рад показать всю эту красоту Петьке, да тот не все видит, потому, что верит. О том, как жизнь сама добавляет последний штрих, и чудесная фантазия побеждает черно-белое резонерство, и получается история «О том, как Колька и Петька летали в Бразилию»

