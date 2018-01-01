Wink
О том, как Колька и Петька летали в Бразилию
Актёры и съёмочная группа фильма «О том, как Колька и Петька летали в Бразилию»

Режиссёры

Рената Грицкова

Режиссёр

Актёры

Степан Галай

Актёр
Вадим Жук

Актёр
Александр Кашперов

АктёрГенерал
Георгий Волчек

Актёр
Леонид Осененко

Актёр
Виктор Гудинович

Актёр
Валерий Зеленский

Актёрохранник аэродрома
Юрий Марецкий

Актёр

Сценаристы

Рената Грицкова

Сценарист

Операторы

Сергей Милешкин

Оператор

Композиторы

Дмитрий Долгаев

Композитор
Дмитрий Долгалев

Композитор