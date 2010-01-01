Я счастливая (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно
9.12010, Я счастливая
Мелодрамы94 мин16+
Сюжет
Жизнь матери троих детей Натальи Полушкиной однообразна и привычна. Каждый день одно и то же: тесная квартира, дети, стирка, уборка, работа, да еще и безработный муж, который считает себя хозяином в доме. Молодая женщина совершенно забыла о себе, быт полностью поглотил ее. Неизвестно, сколько бы еще это длилось, если бы однажды в гости к Наталье не наведалась школьная подруга Катя Ерeмина – ныне жена французского миллионера. С этого момента прежней жизни Полушкиных наступает конец…
Я счастливая смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
2.3 IMDb
- АКРежиссёр
Александр
Кананович
- МКАктриса
Мария
Куликова
- Актриса
Наталья
Громушкина
- Актёр
Петар
Зекавица
- ОГАктёр
Олег
Гарбуз
- НСАктёр
Никита
Степанов
- АКАктёр
Александр
Кашперов
- ЗЗАктриса
Зинаида
Зубкова
- АГАктёр
Анатолий
Голуб
- ЕШАктёр
Евгений
Шарапов
- ПСАктриса
Полина
Стефанович
- ККСценарист
Кристина
Кобзева
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- АГПродюсер
Александр
Гаврюшин
- ВВОператор
Владимир
Володин
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков