Я счастливая (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Жизнь матери троих детей Натальи Полушкиной однообразна и привычна. Каждый день одно и то же: тесная квартира, дети, стирка, уборка, работа, да еще и безработный муж, который считает себя хозяином в доме. Молодая женщина совершенно забыла о себе, быт полностью поглотил ее. Неизвестно, сколько бы еще это длилось, если бы однажды в гости к Наталье не наведалась школьная подруга Катя Ерeмина – ныне жена французского миллионера. С этого момента прежней жизни Полушкиных наступает конец…



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