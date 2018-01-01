WinkВладимир Володин
Владимир Володин
- 9.0
Как вернуть бывшего2025
- 8.7
Областная больница2025
- 8.5
Осенний роман2025
- 9.0
Чужое счастье2017
- 9.2
Одиночество2016
- 9.1
Любовь как стихийное бедствие2016
- 9.1
Не говорите мне о нем2016, 93 мин
- 8.7
Вдовец2014
- 8.9
Нарочно не придумаешь2013, 106 мин
- 9.4
Она не могла иначе2013
- 8.7
Дела семейные2012, 94 мин
- 8.8
Диван для одинокого мужчины2012
- 9.0
Эта женщина ко мне2011, 105 мин
- 8.8
Полынь — трава окаянная2010, 93 мин
- 9.1
Я счастливая2010, 94 мин
- 9.0
Моя любовь2010, 105 мин
- 8.8
Любовь до востребования2009, 101 мин
- 8.9
Монро2009, 93 мин