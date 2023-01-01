Она не могла иначе
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Она не могла иначе

Она не могла иначе (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно

9.42013, Она не могла иначе 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Талантливая певица Алевтина Толкачeва начинает своe восхождение к большой сцене в 1966 году, еще будучи студенткой Института культуры. В это время она познакомилась со своим будущим мужем, руководителем популярного джазового оркестра. Но личное счастье начинающей певицы, увы, не будет долгим...

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Она не могла иначе»

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