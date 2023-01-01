Она не могла иначе (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Талантливая певица Алевтина Толкачeва начинает своe восхождение к большой сцене в 1966 году, еще будучи студенткой Института культуры. В это время она познакомилась со своим будущим мужем, руководителем популярного джазового оркестра. Но личное счастье начинающей певицы, увы, не будет долгим...



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