Она не могла иначе (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно
9.42013, Она не могла иначе 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы12+
Сезоны и серии
Сюжет
Талантливая певица Алевтина Толкачeва начинает своe восхождение к большой сцене в 1966 году, еще будучи студенткой Института культуры. В это время она познакомилась со своим будущим мужем, руководителем популярного джазового оркестра. Но личное счастье начинающей певицы, увы, не будет долгим...
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Информация
СтранаРоссия, Беларусь
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.4 IMDb
- АЕРежиссёр
Александр
Ефремов
- ОФАктриса
Ольга
Фадеева
- Актёр
Владислав
Ветров
- Актёр
Сергей
Астахов
- ЕВАктриса
Екатерина
Вуличенко
- СЖАктёр
Сергей
Журавель
- МДАктриса
Марина
Денисова
- ПСАктриса
Полина
Стефанович
- СБАктриса
Светлана
Боровская
- ВЛАктриса
Валентина
Лосовская
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЕАПродюсе�р
Евгений
Арендаревич
- ИХХудожник
Игорь
Хруцкий
- ЮЛОператор
Юрий
Любшин
- ГРОператор
Григорий
Рудаков
- ВВОператор
Владимир
Володин
- ПИОператор
Павел
Игнатов
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков