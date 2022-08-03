Она не могла иначе (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.42012, Она не могла иначе. Серия 1
Мелодрама12+
Талантливая певица Алевтина Толкачeва начинает своe восхождение к большой сцене в 1966 году, еще будучи студенткой Института культуры. В это время она познакомилась со своим будущим мужем, руководителем популярного джазового оркестра. Но личное счастье начинающей певицы, увы, не будет долгим...
7.1 КиноПоиск
7.4 IMDb
- АЕРежиссёр
Александр
Ефремов
- ОФАктриса
Ольга
Фадеева
- Актёр
Владислав
Ветров
- Актёр
Сергей
Астахов
- ЕВАктриса
Екатерина
Вуличенко
- СЖАктёр
Сергей
Журавель
- МДАктриса
Марина
Денисова
- ПСАктриса
Полина
Стефанович
- СБАктриса
Светлана
Боровская
- ВЛАктриса
Валентина
Лосовская
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- ИХХудожник
Игорь
Хруцкий
- ЮЛОператор
Юрий
Любшин
- ГРОператор
Григорий
Рудаков
- ВВОператор
Владимир
Володин
- ПИОператор
Павел
Игнатов
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков