WinkОльга Фадеева
Ольга Фадеева
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 15 октября 1978 г. (46 лет)
Фильмография
Актриса
- 8.7
Кровь с молоком2014, 96 минБесплатно
- 9.3
Она не могла иначе2013Бесплатно
- 9.1
Пряники из картошки2011, 105 минБесплатно
- 8.9
Не жалею, не зову, не плачу2011Бесплатно
- 8.5
Вдовий пароход2010, 93 минБесплатно
- 9.0
Солдаты. Дембельский альбом2008
- 9.4
Солдаты. Новый год, твою дивизию!2007
- 8.6
Я помню2005, 82 минБесплатно
- 9.5
Солдаты2004
- 9.3
Солдаты. Здравствуй, рота, Новый год!2004
- 6.6
Зорка Венера2000, 72 минБесплатно