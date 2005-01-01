Я помню
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Я помню

Я помню (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

8.62005, Я помню
Драмы82 мин16+

Сюжет

Художник Анатолий Буслов много лет живет в Минске, но до сих пор не может отделаться от гнетущих воспоминаний о чернобыльской трагедии. Вся его семья, жившая тогда в небольшой деревне в Гомельской области, сильно пострадала от радиации. Буслов отправляется в места, где вырос, и с удивлением и радостью обнаруживает, что жители родной деревни не пали духом. Это придает художнику сил, и он решает расписать местную церковь.

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Информация

Страна
Беларусь
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
4.3 IMDb