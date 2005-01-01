Я помню (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет
Художник Анатолий Буслов много лет живет в Минске, но до сих пор не может отделаться от гнетущих воспоминаний о чернобыльской трагедии. Вся его семья, жившая тогда в небольшой деревне в Гомельской области, сильно пострадала от радиации. Буслов отправляется в места, где вырос, и с удивлением и радостью обнаруживает, что жители родной деревни не пали духом. Это придает художнику сил, и он решает расписать местную церковь.
Я помню смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
4.3 IMDb
- Актёр
Владимир
Гостюхин
- Актёр
Анатолий
Кот
- ОФАктриса
Ольга
Фадеева
- ЮКАктриса
Юлия
Кадушкевич
- ДЕАктёр
Дмитрий
Есеневич
- ГГАктёр
Геннадий
Гарбук
- ТМАктриса
Татьяна
Мархель
- АКАктриса
Анжела
Кораблева
- АТАктёр
Алексей
Турович
- ДПАктёр
Денис
Паршин
- ФКСценарист
Федор
Конев
- СМПродюсер
Сергей
Мосин
- ННХудожница
Наталья
Навоенко
- СМОператор
Сергей
Милешкин
- ВККомпозитор
Виктор
Копытько