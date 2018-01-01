Анатолий Кот
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 5 июня 1973 г. (52 года)
Биография
Анатолий Кот – актер театра и кино. Большую часть ролей сыграл в триллерах, детективах, боевиках, драматических картинах. Благодаря особенностям внешности, пронзительному взгляду, немногословности ему часто предлагали роли отрицательных персонажей, в таком амплуа зрители знают актера по фильмам «Хозяйка тайги», «Брестская крепость», «Киднеппинг». Будущий актер родился в Минске, кроме него в семье воспитывалось четверо детей. Способности к творчеству у Анатолия проявились еще в детские годы. В первом классе читал стихи для выпускников. Первые роли Анатолий Кот сыграл в детских постановках «Котенок по имени Гав», «Снежная королева». В старших классах его перевели в школу театральным уклоном. В свободное время юноша посещал театральную студию. В 1993 г. он устроился на радиостанцию «Радио-Рокс». В 1994 г. он окончил Белорусскую академию искусств. Затем актер играл в постановках нескольких театров и принимал участие в антрепризных спектаклях. В 1998 г. Анатолий уехал в Германию, где в 2000 г. стал участником постановки «Орфей и Эвридика». Начиная с 2000 г. его кинематографическая карьера развивается более успешно. Анатолий снялся в популярных сериалах «Закон», «Каменская-2», в картине «Поводырь». Широкую известность актер получил после съемок в картине «Анастасия Слуцкая» в 2003 г. После этого фильма Анатолий Кот стал призером нескольких кинофестивалей. Затем он появился в популярных сериалах «Молодежка», «Опасные связи», а также в комедийном проекте «Домашний арест».
Фильмография
Актёр
- 8.7
Расплата2024
- 9.2
Подслушано в Рыбинске2024
- 9.4
Чемпион мира2021, 138 минБесплатно
- 8.2
Реставратор2018
- 9.0
Пуля2018
- 9.1
Родное сердце2017Бесплатно
- 8.0
Купи меня2017, 102 минБесплатно
- 8.8
Мамина любовь2013, 93 минБесплатно
- 7.2
День учителя2012, 78 минБесплатно
- 8.6
Мой папа Барышников2011, 87 минБесплатно
- 9.0
Днепровский рубеж2009, 131 минБесплатно
- 8.3
Щит Отечества2007, 80 минБесплатно
- 8.7
Я помню2005, 82 минБесплатно
- 8.1
Еще о войне2004, 52 минБесплатно
- 8.4
Анастасия Слуцкая2003, 92 минБесплатно