Биография

Анатолий Кот – актер театра и кино. Большую часть ролей сыграл в триллерах, детективах, боевиках, драматических картинах. Благодаря особенностям внешности, пронзительному взгляду, немногословности ему часто предлагали роли отрицательных персонажей, в таком амплуа зрители знают актера по фильмам «Хозяйка тайги», «Брестская крепость», «Киднеппинг». Будущий актер родился в Минске, кроме него в семье воспитывалось четверо детей. Способности к творчеству у Анатолия проявились еще в детские годы. В первом классе читал стихи для выпускников. Первые роли Анатолий Кот сыграл в детских постановках «Котенок по имени Гав», «Снежная королева». В старших классах его перевели в школу театральным уклоном. В свободное время юноша посещал театральную студию. В 1993 г. он устроился на радиостанцию «Радио-Рокс». В 1994 г. он окончил Белорусскую академию искусств. Затем актер играл в постановках нескольких театров и принимал участие в антрепризных спектаклях. В 1998 г. Анатолий уехал в Германию, где в 2000 г. стал участником постановки «Орфей и Эвридика». Начиная с 2000 г. его кинематографическая карьера развивается более успешно. Анатолий снялся в популярных сериалах «Закон», «Каменская-2», в картине «Поводырь». Широкую известность актер получил после съемок в картине «Анастасия Слуцкая» в 2003 г. После этого фильма Анатолий Кот стал призером нескольких кинофестивалей. Затем он появился в популярных сериалах «Молодежка», «Опасные связи», а также в комедийном проекте «Домашний арест».