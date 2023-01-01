Сериал Расплата (2024 года) смотреть онлайн
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Жизнь искусного решалы кардинально меняется, когда он сталкивается с последствиями своих действий. Новый сериал «Расплата»: дата выхода — 16 мая на видеопортале Wink! Российская криминальная драма с Леонидом Бичевиным от режиссера триллера «Капкан для монстра».
Александр Юматов зарабатывает на жизнь тем, что решает деликатные проблемы известных личностей. Однако когда его мать выходит из тюрьмы, мужчине приходится разбираться в делах собственной семьи. Много лет назад ее отца убили неизвестные, и теперь женщина жаждет мести. Она пытается контролировать каждый шаг сына, используя его в своих целях, но Александр хочет построить собственную жизнь, следуя закону и моральным принципам.
Сможет ли успешный «решала» выйти из криминальных разборок нормальным человеком или прошлое его семьи не даст ему этого сделать? Узнаете в захватывающей отечественной саге «Расплата» (2024) — сериал смотреть онлайн можно будет совсем скоро, а пока предлагаем вам посмотреть трейлер на видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Артем
Мазунов
- Актёр
Леонид
Бичевин
- Актриса
Джульетта
Шабанова
- Актёр
Анатолий
Кот
- Актёр
Шамиль
Мухамедов
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- Актёр
Игорь
Жижикин
- Актёр
Владислав
Котлярский
- НААктёр
Николай
Алипа
- ЭБАктриса
Эрика
Булатая
- Актёр
Дмитрий
Мазуров
- АЖСценарист
Андрей
Житков
- ОКСценарист
Олеся
Корепанова
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- Продюсер
Анатолий
Тупицын
- АГХудожник
Александр
Глухов
- ИПХудожница
Изольда
Порхунова
- МВМонтажёр
Максим
Владимиров
- АБОператор
Арсений
Бычков
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков