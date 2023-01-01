Сериал Расплата (2024 года) смотреть онлайн

Сюжет

Жизнь искусного решалы кардинально меняется, когда он сталкивается с последствиями своих действий. Новый сериал «Расплата»: дата выхода — 16 мая на видеопортале Wink! Российская криминальная драма с Леонидом Бичевиным от режиссера триллера «Капкан для монстра».



Александр Юматов зарабатывает на жизнь тем, что решает деликатные проблемы известных личностей. Однако когда его мать выходит из тюрьмы, мужчине приходится разбираться в делах собственной семьи. Много лет назад ее отца убили неизвестные, и теперь женщина жаждет мести. Она пытается контролировать каждый шаг сына, используя его в своих целях, но Александр хочет построить собственную жизнь, следуя закону и моральным принципам.



Сможет ли успешный «решала» выйти из криминальных разборок нормальным человеком или прошлое его семьи не даст ему этого сделать? Узнаете в захватывающей отечественной саге «Расплата» (2024) — сериал смотреть онлайн можно будет совсем скоро, а пока предлагаем вам посмотреть трейлер на видеосервисе Wink!



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