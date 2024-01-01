Расплата. Сезон 1. Серия 1
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Расплата
1-й сезон
1-я серия
8.72024, Расплата. Сезон 1. Серия 1
16+

Сериал Расплата 1 серия (2024 год) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Александр Юматов - человек, который разруливает неприятные и пикантные проблемы публичных персон. Когда к нему обращаются, он решает всё незаметно для посторонних глаз, но действовать приходится разными способами, балансируя между криминалом, легальными решениями и собственными проблемами.

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Страна
Россия
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Расплата»