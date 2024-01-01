8.72024, Расплата. Сезон 1. Серия 7
Драма, Криминал16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сериал Расплата 7 серия (2024 год) смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Александр Юматов - человек, который разруливает неприятные и пикантные проблемы публичных персон. Когда к нему обращаются, он решает всё незаметно для посторонних глаз, но действовать приходится разными способами, балансируя между криминалом, легальными решениями и собственными проблемами.
Рейтинг
- Режиссёр
Артем
Мазунов
- Актёр
Леонид
Бичевин
- Актриса
Джульетта
Шабанова
- Актёр
Анатолий
Кот
- Актёр
Шамиль
Мухамедов
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- Актёр
Игорь
Жижикин
- Актёр
Владислав
Котлярский
- НААктёр
Николай
Алипа
- ЭБАктриса
Эрика
Булатая
- Актёр
Дмитрий
Мазуров
- АЖСценарист
Андрей
Житков
- ОКСценарист
Олеся
Корепанова
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- Продюсер
Анатолий
Тупицын
- АГХудожник
Александр
Глухов
- ИПХудожница
Изольда
Порхунова
- МВМонтажёр
Максим
Владимиров
- АБОператор
Арсений
Бычков
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков