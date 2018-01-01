Биография

Сергей Юшкевич – известный российский актер, знакомый зрителям по многим художественным фильмам и сериалам. У него особая манера говорить, поэтому спутать его с кем-то другим довольно сложно. Родился будущий актер в Украине в 1967 году. Своего отца Сергей Юшкевич не знал, так как рос без него. С юного возраста мальчик был увлечен театром, часто ходил на премьеры фильмов. В родном городе Черновцы посещал Театр юного зрителя, где учился актерскому мастерству под руководством талантливого педагога Штенберг Инны Игоревны. Именно здесь он окончательно определился с выбором профессии. После школы поехал в российскую столицу, но поступить в вузу него получилось не сразу. В Щукинский театральный институт Юшкевич поступил с третьей попытки. После окончания учебного заведения он долго искал место работы, так как связей у молодого актера не было. Его приняли на службу в Театр им. Маяковского. В театре у актера Сергея Юшкевича богатая биография. Позже он перешел в «Современник». Главная роль Сергея Юшкевича в фильме «Колечко золотое, букет из алых роз» не принесла ему известность, так как картина специфическая и рассчитана на узкий круг зрителей. Спустя 4 года он начал активно сниматься в кино. Сергей женат, у него двое детей. Для него семья – самая настоящая крепость. Его жена Елена по образованию экономист. Несмотря на это, их знакомство состоялось в театре, где Лена распространяла билеты, а Сергей участвовал в спектакле. Он не активный пользователь социальных сетей. Несколько последних фильмов, в которых снялся Сергей: «Торсинг», «Большая игра», «Частица вселенной».