Ульяна, школьная учительница, похожа на героиню советских фильмов – она независима, принципиальна и одинока, хоть и хороша собой. Ульяна разведена, ее сын-студент уже не нуждается в опеке, и единственное наполнение жизни женщины – монотонная работа. Вероятно, героиня так и осталась бы в своей привычной колее и не было бы счастья, да несчастье помогло. Решая проблемы сына, Ульяна отправляется в Москву и по пути знакомится с крутым бизнесменом Владимиром. Единственная проблема в том, что, боясь оттолкнуть бессребреницу, Владимир представляется простым строителем, а вскоре узнает, что больше, чем богатых мужчин, Ульяна ненавидит только лживых.

