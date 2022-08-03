Фильм Четвёртый пассажир (2013)
9.02013, Четвертый пассажир
Мелодрама95 мин12+
О фильме
Ульяна, школьная учительница, похожа на героиню советских фильмов – она независима, принципиальна и одинока, хоть и хороша собой. Ульяна разведена, ее сын-студент уже не нуждается в опеке, и единственное наполнение жизни женщины – монотонная работа. Вероятно, героиня так и осталась бы в своей привычной колее и не было бы счастья, да несчастье помогло. Решая проблемы сына, Ульяна отправляется в Москву и по пути знакомится с крутым бизнесменом Владимиром. Единственная проблема в том, что, боясь оттолкнуть бессребреницу, Владимир представляется простым строителем, а вскоре узнает, что больше, чем богатых мужчин, Ульяна ненавидит только лживых.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
- ИРРежиссёр
Игорь
Ромащенко
- ТЧАктриса
Татьяна
Черкасова
- АЗАктёр
Алексей
Зубков
- АРАктриса
Ангелина
Римашевская
- ВСАктриса
Виктория
Стивина
- СШАктёр
Степан
Шебуняев
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- Актёр
Андрей
Межулис
- Актёр
Илья
Любимов
- НЛАктриса
Наталья
Лукеичева
- Актриса
Елена
Аминова
- ЕАСценарист
Екатерина
Ануфрикова
- ЮМСценарист
Юлия
Миланович
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- МБМонтажёр
Михаил
Баруздин
- ОЛОператор
Ольга
Ливинская
- ДМКомпозитор
Дина
Мигдал