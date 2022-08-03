Четвертый пассажир
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Четвертый пассажир

Фильм Четвёртый пассажир (2013)

9.02013, Четвертый пассажир
Мелодрама95 мин12+

О фильме

Ульяна, школьная учительница, похожа на героиню советских фильмов – она независима, принципиальна и одинока, хоть и хороша собой. Ульяна разведена, ее сын-студент уже не нуждается в опеке, и единственное наполнение жизни женщины – монотонная работа. Вероятно, героиня так и осталась бы в своей привычной колее и не было бы счастья, да несчастье помогло. Решая проблемы сына, Ульяна отправляется в Москву и по пути знакомится с крутым бизнесменом Владимиром. Единственная проблема в том, что, боясь оттолкнуть бессребреницу, Владимир представляется простым строителем, а вскоре узнает, что больше, чем богатых мужчин, Ульяна ненавидит только лживых.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Четвертый пассажир»