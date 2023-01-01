Биография

Илья Любимов – актер российского театра и кино. Родился в 1977 году в Москве. Определиться с профессиональным направлением будущему популярному исполнителю помогла мама. Именно она настояла на включении сына в труппу Театра юного москвича. Любимов проявил способность к учебе, закончив школу досрочно и получив второе образование в лицее МГУ им. Ломоносова. Высшее образование получил в РАТИ на режиссерском факультете, присоединившись впоследствии к театру «Мастерская Петра Фоменко». В кинематографе актер Илья Любимов дебютировал с участия в проекте «Гражданин начальник». Однако известность принес другой сериал: «Дневник убийцы». Харизматичная внешность и уверенный взгляд запомнились зрителю после выхода популярных картин «Бумер» и «Одиссея 1989» в 2003 году. С тех пор исполнитель остается востребован режиссерами и регулярно получает приглашения на сьемки в остросюжетных сериалах и фильмах. Из последних работ отметим роли Ильи Любимова в фильмах «Неадекватные люди», «Обстоятельства» и «Другое лицо». Во многом благодаря участию актера зрителю полюбились сериалы «Наружное наблюдение», а также «Без свидетелей». Актер с 2012 года живет в браке с актрисой Екатериной Вилковой. Пара воспитывает дочь и сына.