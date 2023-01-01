Наружное наблюдение
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Наружное наблюдение

Наружное наблюдение (сериал, 2012) смотреть онлайн

8.62012, Наружное наблюдение 1 сезон
Детективы18+

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Сюжет

Сериал заглянет в закулисье одной из старейших российских спецслужб, знаменитой «семёрки» МВД, «наружки», оперативно-поискового управления ГУВД.

Это секретная служба внутри системы МВД, её разведка, её глаза и уши. Герои нашей истории - настоящие профессионалы, влюблённые в своё дело, борцы с преступностью. Им противостоят опытные, хитрые, имеющие связи в высших эшелонах власти преступники, которые, сняв «треники», надели костюмы от «Бриони», и стали добропорядочными коммерсантами. Таков вор в законе Ребус, перебравшийся в Питер с «северов» - Сибирь оказалась слишком мала для масштабов Ребуса, и он присмотрел для себя «лакомый кусок» в северной столице.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наружное наблюдение»

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