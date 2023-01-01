Иван Жидков
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 28 августа 1983 г. (41 год)
Биография
Российский актер Иван Жидков известен широкой аудитории благодаря участию в проектах «Иван Грозный», «Темный мир» и «Белая ворона». Жидков активно снимается в кино и на телевидении, а также выступает на театральной сцене. Иван Жидков в детстве не проявлял интереса к актерской профессии. Мальчик родился в простой семье, но однажды был приглашен сыграть в рекламном ролике. Отец будущей «звезды» припомнил этот случай, когда его сыну пришла пора поступать в вуз. Жидков подал документы в МХАТ и был принят. Во время учебы подающего надежды студента заметил Олег Табаков. Иван получил приглашение работать под его руководством в «Табакерке». Маэстро считал юношу очень талантливым и сравнивал его с Сергеем Безруковым. Список фильмов Ивана Жидкова открывается картиной «В созвездии Быка». За ней последовали такие проекты, как сериал «Солдаты», ленты «Иван Грозный» и «Черная молния». Перспективный новичок быстро перешел от ролей второго плана к главным партиям. В последние годы поклонники Жидкова часто видят его на телевидении. Актер снимался в многочисленных сериалах, в том числе «Принц Сибири» и «Весной расцветает любовь».
Фильмография
Актёр
- 8.6
Хронос2022, 98 минБесплатно
- 8.7
Две жены2017Бесплатно
- 9.0
Чужое счастье2017Бесплатно
- 8.6
Сердечная недостаточность2017, 93 минБесплатно
- 9.0
По секрету всему свету2015, 91 минБесплатно
- 8.9
Соната для Веры2015
- 8.8
Средство от разлуки2015Бесплатно
- 9.2
Братские узы2014Бесплатно
- 9.0
Кружева2014, 101 минБесплатно
- 9.3
Гюльчатай. Ради любви2014Бесплатно
- 8.3
Путь к сердцу мужчины2013, 90 минБесплатно
- 9.0
Ради тебя2013Бесплатно
- 9.2
Отпечаток любви2013Бесплатно
- 9.2
Васильки2012Бесплатно
- 9.1
Подари мне воскресенье2012Бесплатно
- 9.4
Гюльчатай2011Бесплатно
- 9.0
Пусть говорят2011Бесплатно
- 8.9
Влюблен и безоружен2010, 85 минБесплатно
- 8.3
Слон2010, 86 минБесплатно
- 9.2
Черная молния2009, 101 мин