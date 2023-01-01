Биография

Российский актер Иван Жидков известен широкой аудитории благодаря участию в проектах «Иван Грозный», «Темный мир» и «Белая ворона». Жидков активно снимается в кино и на телевидении, а также выступает на театральной сцене. Иван Жидков в детстве не проявлял интереса к актерской профессии. Мальчик родился в простой семье, но однажды был приглашен сыграть в рекламном ролике. Отец будущей «звезды» припомнил этот случай, когда его сыну пришла пора поступать в вуз. Жидков подал документы в МХАТ и был принят. Во время учебы подающего надежды студента заметил Олег Табаков. Иван получил приглашение работать под его руководством в «Табакерке». Маэстро считал юношу очень талантливым и сравнивал его с Сергеем Безруковым. Список фильмов Ивана Жидкова открывается картиной «В созвездии Быка». За ней последовали такие проекты, как сериал «Солдаты», ленты «Иван Грозный» и «Черная молния». Перспективный новичок быстро перешел от ролей второго плана к главным партиям. В последние годы поклонники Жидкова часто видят его на телевидении. Актер снимался в многочисленных сериалах, в том числе «Принц Сибири» и «Весной расцветает любовь».