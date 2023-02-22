По секрету всему свету (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
9.12015, По секрету всему свету
Мелодрама91 мин12+
О фильме
Нюта – настоящая русская женщина. Она работает продавцом в сельском магазине, ведет домашнее хозяйство и воспитывает детей. Муж Семен и брат Санёк благополучно уселись безотказной Нюте на шею, и помощи от них ждать не приходится. Однажды в жизнь героини приходит настоящая беда: после Нютиной смены магазин грабят. Недолго думая, хозяева вешают непомерный долг на Нюту, а муж, испугавшись трудностей, сбегает из дома.. Хватит ли у Нюты сил справиться с горем и найти выход? Может быть, руку помощи неожиданно протянет тот, кто еще вчера казался совсем чужим?..
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
- РПРежиссёр
Роман
Просвирнин
- Актриса
Глафира
Тарханова
- РЯАктёр
Руслан
Ягудин
- Актёр
Иван
Жидков
- АЛАктёр
Андрей
Лейвин
- ЮЛАктёр
Юрий
Лейвин
- АПАктриса
Анастасия
Попова
- ВРАктёр
Виктор
Рябов
- ГСАктриса
Галина
Стаханова
- МСАктриса
Мария
Сокова
- АААктриса
Анна
Асташкина
- ИПСценарист
Ирина
Павлова
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- АЩОператор
Александр
Щурок
- ВБКомпозитор
Виктор
Бондарюк