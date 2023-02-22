По секрету всему свету (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Нюта – настоящая русская женщина. Она работает продавцом в сельском магазине, ведет домашнее хозяйство и воспитывает детей. Муж Семен и брат Санёк благополучно уселись безотказной Нюте на шею, и помощи от них ждать не приходится. Однажды в жизнь героини приходит настоящая беда: после Нютиной смены магазин грабят. Недолго думая, хозяева вешают непомерный долг на Нюту, а муж, испугавшись трудностей, сбегает из дома.. Хватит ли у Нюты сил справиться с горем и найти выход? Может быть, руку помощи неожиданно протянет тот, кто еще вчера казался совсем чужим?..

