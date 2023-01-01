Биография

Виктор Рябов – актер кино и театра. Имеет на счету несколько десятков кинопроектов. Многие из них принадлежат к жанрам драма, мелодрама и детектив. Родился в 1962 году в Москве. Является выпускником Театрального института имени Бориса Щукина. Актерскому мастерству обучался на курсе М. Тер-Захаровой. Принимал участие в съемках многих популярных телесериалов. Однако большинство ролей Виктора Рябова являются второстепенными или эпизодическими. Сотрудничал с такими режиссерами как Роман Просвирнин, Карен Захаров и Рамиль Сабитов. Часто играет в одних кинопроектах с актерами Светланой Варецкой, Виктором Балабановым, Александром Числовым и Андреем Лебедевым. Одним из первых кинопроектов стал телесериал «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», выходивший с 2004 по 2007 год. Также играл в таких популярных проектах как «Не родись красивой», «Счастливы вместе», «Рыжая» и «Физика или химия». Наиболее успешные фильмы Виктора Рябова – криминальная мелодрама «Удиви меня», а также сериалы «Глухарь», «Высший пилотаж», «Легавый», «Провинциалка» и «Только ты». Другие известные кинокартины в портфолио актера – «Звоните ДиКаприо!», «Лучше, чем люди» и »Я лечу».