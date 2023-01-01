Крепкая броня
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Крепкая броня

Крепкая броня (сериал, 2019) смотреть онлайн бесплатно

9.12019, Крепкая броня 1 сезон
Военные, Драмы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Василий Русаков с отличием оканчивает Саратовское танковое училище. На дворе грохочет война, но это не мешает Василию влюбиться. И теперь в нем борются боевой командир и безрассудный юнец, и нередко в этом внутреннем споре юнец побеждает. Именно такие, как Василий Русаков – где-то совсем еще дети, где-то не по годам мудрые командиры — выведут свои танки на Курскую дугу, крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны, и ценою собственных жизней вырвут победу у врага.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Военные, Драмы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крепкая броня»

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