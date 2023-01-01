Биография

Вера Смолина – актриса, режиссер, артистка озвучивания. Родилась в 1988 году. Жила в Санкт-Петербурге. Училась в музыкальной школе. Занималась в танцевальной студии, пела. В театральном институте обучалась до 2010 года. Играла в студенческих спектаклях и антрепризе. Первая кинематографическая роль Смолиной сыграна в эпизоде военного сериала 2004 года «Господа офицеры». После окончания вуза переехала в Москву и продолжила кинокарьеру. После небольших ролей в сериалах «Военная разведка» и «Земский доктор» актриса исполняет главную роль в короткометражке по рассказу М. Зощенко «Любовь». После выхода на экраны детективного сериала 2012 года «Легавый» становится известной. В семи сериях фильма Смолина играет Марину Зубову, продавщицу. В том же году она исполняет роль телефонистки в криминальной драме «МосГаз». Немало «лайков» достается актрисе за роль горничной Даши в сериале по произведениям А. Куприна. Ее Маша из сериала «Палач» особенно понравилась зрителю. Главная роль достается артистке в мелодраме «Жена моего мужа». Накопленный опыт помогает ей в режиссерской работе: под ее руководством идут съемки комедийного сериала «Настя, соберись!»