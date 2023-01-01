Сломанные судьбы (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Молодожены Вера и Роман, воспитанники детского дома, начинают семейную жизнь. Вера ждет ребенка, и счастливые родители полны радужных надежд. Однако вместо сказки о крепкой семье, на Веру сваливается тяжелая участь «сильной женщины», вынужденной тащить все тяготы на своих плечах. Когда Роман попадает в тюрьму, Вера принимает решение разорвать отношения. Вскоре в жизнь Веры приходит счастье – она выходит замуж за хорошего человека. Но освободившийся Роман готов на всe, чтобы превратить жизнь бывшей жены в ад…



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