Биография

Павел Савинков — актер театра и кино. Родился в Красногорске 29 ноября 1981 года. После окончания школы поступил в театральный вуз не сразу, поскольку пропустил экзамены. Однако целый год потратил на подготовку и в итоге прошел отбор во Всероссийский государственный институт кинематографии. Учился на курсе народного артиста СССР Алексея Баталова. В 2003 году присоединился к труппе Театра имени Моссовета. Сегодня фильмография Павла Савинкова насчитывает более 35 работ. Актера можно встретить в комедиях «Счастливы вместе», «Мамочки», «Родком», драмах «Я не вернусь», «Тест на любовь». В 2022 году исполнил роль Бори в сериале «Ева, рожай!».