Переезд
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Переезд (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.72013, Переезд 1 сезон
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Девочка Настя живёт вместе со своими родителями в глухой деревне недалеко от железнодорожного переезда. Любовь, счастье и забота друг о друге царят в семье Насти. Но случается страшное. Пытаясь спасти дочь, летящую на санках под колёса грузовика, отец Насти погибает, а Настя с тяжелыми травмами попадает в реанимацию... В жизни матери Насти наступает чёрная полоса.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Переезд»

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