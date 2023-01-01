Ирина Старшенбаум
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 30 марта 1992 г. (32 года)
Биография
Ирина Старшенбаум — российская актриса кино и озвучки. Обладательница премии «Аванс» журнала The Hollywood Reporter Russia и «Золотой единорог» за лучшую женскую роль. Родилась в Москве 30 марта 1992 года. Ирина окончила факультет медиабизнеса и связей с общественностью Университета печати имени Федорова и курсы театрального искусства, риторики и философии в Московском государственном университете психологии и педагогики. После окончания института девушка работала телеведущей развлекательных программ, а также играла в постановках «Театра.doc». Ирина Старшенбаум дебютировала на телевидении в 2013 году с ролью Насти в сериале «Переезд». В кино она впервые появилась в 2017 году в фильме Федора Бондарчука «Притяжение», где сыграла главную роль. Также актриса известна по таким проектам, как хоррор «Черная вода», ситком «Крыша мира», короткометражки «Кроп», «Подарок Веры», драма «Лачуга должника», байопик «Лето», патриотический блокбастер «Т-34», комедии «Килиманджара», «Джетлаг», психологический триллер «Медиатор».
Фильмография
Актриса
- 9.0
Огниво2024, 106 мин
- 8.4
Здоровый человек2022, 97 минБесплатно
- 6.0
Сестры2022, 105 минБесплатно
- 8.5
Надвое2022Бесплатно
- 7.0
Джетлаг2021
- 9.0
Медиатор2020
- 8.8
Шерлок в России2019
- 7.6
#Зановородиться2018, 94 минБесплатно
- 9.0
Притяжение2017, 127 минБесплатно
- 8.9
Крыша мира2016
- 6.6
Черная вода2015, 108 мин
- 8.7
Переезд2013Бесплатно