Биография

Ирина Старшенбаум — российская актриса кино и озвучки. Обладательница премии «Аванс» журнала The Hollywood Reporter Russia и «Золотой единорог» за лучшую женскую роль. Родилась в Москве 30 марта 1992 года. Ирина окончила факультет медиабизнеса и связей с общественностью Университета печати имени Федорова и курсы театрального искусства, риторики и философии в Московском государственном университете психологии и педагогики. После окончания института девушка работала телеведущей развлекательных программ, а также играла в постановках «Театра.doc». Ирина Старшенбаум дебютировала на телевидении в 2013 году с ролью Насти в сериале «Переезд». В кино она впервые появилась в 2017 году в фильме Федора Бондарчука «Притяжение», где сыграла главную роль. Также актриса известна по таким проектам, как хоррор «Черная вода», ситком «Крыша мира», короткометражки «Кроп», «Подарок Веры», драма «Лачуга должника», байопик «Лето», патриотический блокбастер «Т-34», комедии «Килиманджара», «Джетлаг», психологический триллер «Медиатор».