Крыша мира
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Крыша мира

Крыша мира (сериал, 2016) смотреть онлайн бесплатно

8.92016, Крыша мира 2 сезона
Комедии, Русские18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

История трех молодых людей, волей случая оказавшихся вместе. И в очень хорошем месте — огромной квартире в самом центре Москвы с выходом на крышу и головокружительным видом на город.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крыша мира»

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