Биография

Николай Козак – востребованный российский актер с потрясающей харизмой. Родился Николай в 1966 году в небольшом городке на территории Украины. За многолетнюю творческую деятельность в Казанском театре удостоен звания «Заслуженный артист Республики Татарстан». Николай всегда мечтал об актерской карьере, поэтому после получения среднего образования переехал во Львов. Учился в театральной студии и играл в академическом театре им. М. Заньковецкой. Судьба забросила актера в Казань. Козак поступил в театральное училище, которое успешно окончил в 1991 году. Следующие 15 лет прослужил в труппе местного театра им. В. Качалова. В 2006 году принял предложение Б. Морозова – главного режиссера Театра Россиийской армии – и переехал в столицу, где работает до настоящего времени. Николай Козак – примерный семьянин. Он выбрал себе в жены свою однокурсницу Елену Пантюшину. Они вместе снимаются в фильмах и сериалах и воспитывают двух дочерей. В кино актер пришел уже в зрелом возрасте. Дебютную роль Николай Козак сыграл в 2003 году в телесериале «Неотложка». Разноплановый актер с блеском играет любую роль, за что его и ценят кинорежиссеры. За свою артистическую карьеру он с одинаковым вдохновением играл и положительных персонажей, и бандитов. Самым удачным фильмом Николая Козака можно считать драму «Сибирь. Монамур». За главную роль в этом фильме актер получил 3 награды, причем 2 из них – на международных кинофестивалях в Испании и Монако. Сейчас в активе Николая – более 70 киноролей.