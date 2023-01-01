Инквизитор
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Инквизитор (сериал, 2014) смотреть онлайн

8.92014, Инквизитор 1 сезон
Детективы, Русские18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Звезда сериала «Нежность» Виктория Исакова в роли женщины-детектива, которая расследует зверские убийства, совершенные в традициях Средневековья. Дарья Мороз и лауреат Каннского фестиваля Константин Лавроненко в триллере от режиссера «Каменской».

В провинциальном городе Мельберг происходит серия жестоких убийств, где потерпевшими становятся местные богачи и влиятельные люди. Маньяк заранее предупреждает жертв о предстоящем убийстве, отправляя им погребальные венки, а на месте преступления оставляет загадочные послания на латыни. Вскоре по просьбе вдовы одного из убитых из Петербурга приезжает частный детектив Наталья Серебрянская, которой предстоит не только выяснить личность таинственного Инквизитора, но и найти общий язык с местной группой, ведущей расследование.

Успеет ли Серебрянская найти маньяка, прежде чем он совершит все десять убийств? Узнаете в детективе «Инквизитор» — сериал смотреть онлайн и в хорошем качестве можно уже сейчас на нашем видеосервисе!

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Инквизитор»

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