Инквизитор (сериал, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Звезда сериала «Нежность» Виктория Исакова в роли женщины-детектива, которая расследует зверские убийства, совершенные в традициях Средневековья. Дарья Мороз и лауреат Каннского фестиваля Константин Лавроненко в триллере от режиссера «Каменской».



В провинциальном городе Мельберг происходит серия жестоких убийств, где потерпевшими становятся местные богачи и влиятельные люди. Маньяк заранее предупреждает жертв о предстоящем убийстве, отправляя им погребальные венки, а на месте преступления оставляет загадочные послания на латыни. Вскоре по просьбе вдовы одного из убитых из Петербурга приезжает частный детектив Наталья Серебрянская, которой предстоит не только выяснить личность таинственного Инквизитора, но и найти общий язык с местной группой, ведущей расследование.



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