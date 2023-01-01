Инквизитор (сериал, 2014) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+54 мин
Инквизитор
Сезон 1 Серия 1
- 18+52 мин
Инквизитор
Сезон 1 Серия 2
- 18+52 мин
Инквизитор
Сезон 1 Серия 3
- 18+50 мин
Инквизитор
Сезон 1 Серия 4
- 18+50 мин
Инквизитор
Сезон 1 Серия 5
- 18+50 мин
Инквизитор
Сезон 1 Серия 6
- 18+50 мин
Инквизитор
Сезон 1 Серия 7
- 18+50 мин
Инквизитор
Сезон 1 Серия 8
- 18+51 мин
Инквизитор
Сезон 1 Серия 9
- 18+50 мин
Инквизитор
Сезон 1 Серия 10
- 18+49 мин
Инквизитор
Сезон 1 Серия 11
- 18+53 мин
Инквизитор
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
Звезда сериала «Нежность» Виктория Исакова в роли женщины-детектива, которая расследует зверские убийства, совершенные в традициях Средневековья. Дарья Мороз и лауреат Каннского фестиваля Константин Лавроненко в триллере от режиссера «Каменской».
В провинциальном городе Мельберг происходит серия жестоких убийств, где потерпевшими становятся местные богачи и влиятельные люди. Маньяк заранее предупреждает жертв о предстоящем убийстве, отправляя им погребальные венки, а на месте преступления оставляет загадочные послания на латыни. Вскоре по просьбе вдовы одного из убитых из Петербурга приезжает частный детектив Наталья Серебрянская, которой предстоит не только выяснить личность таинственного Инквизитора, но и найти общий язык с местной группой, ведущей расследование.
Успеет ли Серебрянская найти маньяка, прежде чем он совершит все десять убийств? Узнаете в детективе «Инквизитор» — сериал смотреть онлайн и в хорошем качестве можно уже сейчас на нашем видеосервисе!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Юрий
Мороз
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актёр
Александр
Лыков
- Актёр
Константин
Лавроненко
- Актёр
Николай
Козак
- Актриса
Дарья
Мороз
- Актёр
Андрей
Смоляков
- Актёр
Виктор
Вержбицкий
- Актёр
Борис
Каморзин
- Актёр
Никита
Тезин
- Актёр
Алексей
Вертков
- ОЕСценарист
Олег
Егоров
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- Продюсер
Сергей
Козлов
- АКПродюсер
Анна
Кагарлицкая
- МШПродюсер
Михаил
Шашков
- ЕКХудожница
Екатерина
Кожевникова
- СВХудожница
Светлана
Вольтер
- АБХудожница
Анастасия
Беляева
- КЛХудожник
Константин
Ляхов
- НКМонтажёр
Наталья
Кучеренко
- НИОператор
Николай
Ивасив
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко