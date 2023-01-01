Биография

Александр Лыков — российский актер театра и кино. Родился в Рахье 30 ноября 1961 года. В юности занимался в секции карате и увлекался биатлоном. После окончания школы выучился на строителя, а в 1984 году получил диплом театрального вуза в Ленинграде. Отслужив в армии, вступил в труппу театра имени Ленсовета, также сотрудничал с «Балтийский домом», выступал на сцене Литейного, участвовал в постановках площадки «Территория». Одной из первых работ в кино стала короткометражка «Други игрищ и забав». Уже будучи популярным, попал на шоу «Последний герой 3». Сегодня в фильмографии Александра Лыкова — более 110 работ. Всенародную известность получил с выходом многосерийной картины «Улицы разбитых фонарей». Также актера можно встретить в проектах «Кушать подано!», «Ты у меня одна», «Диверсант», «Время собирать камни», «Турецкий гамбит», «Крылья империи», «Моя мама — шпион».