Ты у меня одна
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Ты у меня одна

Ты у меня одна (фильм, 1993) смотреть онлайн

9.51993, Ты у меня одна
Драма92 мин18+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

Бывший боксер, а ныне - рядовой инженер, Евгений Тимошин получает возможность изменить свою жизнь к лучшему. Его зовет с собой в Америку молодая, красивая, богатая женщина, которая с детства в него влюблена. Но Тимошин любит свою жену, и никогда не мечтал об Америке...

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD, SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.1 IMDb