Ты у меня одна (фильм, 1993) смотреть онлайн
9.51993, Ты у меня одна
Драма92 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Бывший боксер, а ныне - рядовой инженер, Евгений Тимошин получает возможность изменить свою жизнь к лучшему. Его зовет с собой в Америку молодая, красивая, богатая женщина, которая с детства в него влюблена. Но Тимошин любит свою жену, и никогда не мечтал об Америке...
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Дмитрий
Астрахан
- Актёр
Александр
Збруев
- Актриса
Марина
Неёлова
- СРАктриса
Светлана
Рябова
- МГАктёр
Марк
Горонок
- МЛАктриса
Мария
Лобачева
- КМАктриса
Ксения
Морозова
- ВГАктёр
Виктор
Гоголев
- ИМАктриса
Ирина
Мазуркевич
- Актёр
Александр
Лыков
- Актёр
Артур
Ваха
- Сценарист
Дмитрий
Астрахан
- ОДСценарист
Олег
Данилов
- МЦХудожник
М.
Царев
- АПКомпозитор
Александр
Пантыкин