Артур Ваха
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 13 января 1964 г. (61 год)
Биография
Артур Ваха — cоветский и российский актер театра, кино и дубляжа. Родился в Ленинграде 13 января 1964 года. Детство кинодеятеля прошло в творческой атмосфере: мама мальчика работала режиссером в театре, а отец был актером. Несмотря на то, что будущее казалось предопределено, Артур мечтал стать хирургом, но все же выбрать иной путь. В 7 лет мальчик впервые вышел на сцену театра, где его случайно заметил режиссер и предложил небольшую роль, которая давала ему сил, если учеба на актерском факультете давалась сложно. Сегодня Артур Ваха — один из самых популярных и высокооплачиваемых актеров Росcии, а в его биографии уже 168 фильмов. Он дважды играл Брежнева в картинах «Брежнев» и «Фурцева». Стоит также отметить его главные роли в таких сериалах, как «Спутники», «Пекарь и красавица», «Мотылек», «Сестры», «Опекун».
Фильмография
Актёр
- 8.8
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича2024, 104 мин
- 8.9
Крутые меры2023
- 8.3
Арт и факт2023
- 8.2
Карамора2022
- 9.2
Сестры2021
- 8.9
За час до рассвета2021
- 7.7
Просто представь, что мы знаем2020
- 9.2
Пекарь и красавица2018
- 8.8
Прощаться не будем2018, 110 мин
- 8.6
Про Веру2017
- 7.9
Мотылек2016, 89 минБесплатно
- 8.6
Охо�тник за головами2015Бесплатно
- 9.0
Контрибуция2015, 161 мин
- 9.5
Тест на беременность2014
- 9.2
Военная разведка: Первый удар2012Бесплатно
- 8.7
Срочно требуется Дед Мороз2007, 81 минБесплатно
- 8.1
Бакенбарды1990, 96 минБесплатно