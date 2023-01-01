Биография

Артур Ваха — cоветский и российский актер театра, кино и дубляжа. Родился в Ленинграде 13 января 1964 года. Детство кинодеятеля прошло в творческой атмосфере: мама мальчика работала режиссером в театре, а отец был актером. Несмотря на то, что будущее казалось предопределено, Артур мечтал стать хирургом, но все же выбрать иной путь. В 7 лет мальчик впервые вышел на сцену театра, где его случайно заметил режиссер и предложил небольшую роль, которая давала ему сил, если учеба на актерском факультете давалась сложно. Сегодня Артур Ваха — один из самых популярных и высокооплачиваемых актеров Росcии, а в его биографии уже 168 фильмов. Он дважды играл Брежнева в картинах «Брежнев» и «Фурцева». Стоит также отметить его главные роли в таких сериалах, как «Спутники», «Пекарь и красавица», «Мотылек», «Сестры», «Опекун».