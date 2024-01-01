Волшебник изумрудного города (2024 год) смотреть онлайн

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» — фильм по мотивам произведений А. Волкова. Волшебная сказка с участием Дмитрия Чеботарева и Светланы Ходченковой от создателя сериала «Физрук».



Сюжет перенесен в настоящее время. Девочка Элли вместе с семьей и любимой собакой Тотошкой едет отдохнуть на природу, но по дороге возникает ссора. Родители не разрешают дочери смотреть в телефон, и она начинает злиться. В порыве эмоций Элли хочет убежать от мамы и папы, но внезапно начинается сильный ураган. Девочка не успевает вернуться в машину и прячется в фургоне. Однако ветер подхватывает его и уносит Элли и Тотошку в сказочную страну. Там она знакомится с волшебными существами, некоторым из которых суждено стать ее новыми друзьями и спутниками, а другим — заклятыми врагами.



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