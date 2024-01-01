Волшебник изумрудного города (2024 год) смотреть онлайн
О фильме
«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» — фильм по мотивам произведений А. Волкова. Волшебная сказка с участием Дмитрия Чеботарева и Светланы Ходченковой от создателя сериала «Физрук».
Сюжет перенесен в настоящее время. Девочка Элли вместе с семьей и любимой собакой Тотошкой едет отдохнуть на природу, но по дороге возникает ссора. Родители не разрешают дочери смотреть в телефон, и она начинает злиться. В порыве эмоций Элли хочет убежать от мамы и папы, но внезапно начинается сильный ураган. Девочка не успевает вернуться в машину и прячется в фургоне. Однако ветер подхватывает его и уносит Элли и Тотошку в сказочную страну. Там она знакомится с волшебными существами, некоторым из которых суждено стать ее новыми друзьями и спутниками, а другим — заклятыми врагами.
Что привнес свежий режиссерский взгляд в хорошо знакомую историю? Смотрите сами: «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» — фильм 2025 года, доступный к просмотру на Wink. Смотрите и оценивайте всей семьей!
Волшебник Изумрудного города смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
- ИВРежиссёр
Игорь
Волошин
- ЕЧАктриса
Екатерина
Червова
- Актёр
Юрий
Колокольников
- ЕЧАктёр
Евгений
Чумак
- Актёр
Артур
Ваха
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- ВМАктриса
Василина
Маковцева
- Актёр
Дмитрий
Чеботарёв
- Актёр
Сергей
Епишев
- Актёр
Денис
Власенко
- Актёр
Егор
Корешков
- Актриса
Софья
Лебедева
- АБАктриса
Александра
Богданова
- УАктёр
Уджер
- НКАктриса
Надежда
Кувшинова
- ЮХАктриса
Юлия
Храмцова
- АААктёр
Александр
Астахов
- СВАктриса
София
Вайсберг
- МЖАктриса
Мария
Жидкова
- РШАктёр
Роман
Шпагин
- МДАктриса
Мария
Дудник
- ЯСАктриса
Яна
Сексте
- АСАктёр
Андрей
Сидоров
- АЖАктёр
Артем
Жуков
- АКАктёр
Александр
Калашников
- АГАктриса
Анна
Гайдукова
- ТДСценарист
Тимофей
Декин
- РНСценарист
Роман
Непомнящий
- АВСценарист
Александр
Волков
- Продюсер
Петр
Ануров
- ВВПродюсер
Вадим
Верещагин
- АГПродюсер
Александр
Горохов
- ЛВПродюсер
Леонид
Верещагин
- Продюсер
Никита
Михалков
- ГСПродюсер
Григорий
Стоялов
- АЖПродюсер
Александр
Жаров
- ДФПродюсер
Дарья
Фардзинова
- МГПродюсер
Марина
Гуртовая
- ЕЛПродюсер
Елизавета
Леванская
- САХудожник
Сергей
Агин
- УПХудожница
Ульяна
Полянская
- ПГХудожник
Петр
Горшенин
- ММОператор
Михаил
Милашин
- НРКомпозитор
Николай
Ростов