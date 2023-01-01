Егор Корешков
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 31 марта 1986 г. (38 лет)
Биография
Егор Корешков — российский актер. Родился в Москве 31 марта 1986 года. Будущий артист вырос в семье музыкантов. Частые переезды родителей вынуждали Егора постоянно менять учебные заведения: сначала — общеобразовательная школа, потом — математическая, затем — лицей и гимназия. Корешков поступил в ГИТИС, где продолжил заниматься музыкой. После окончания университета актер совмещал съемки и работу на сцене в труппе Московского театра наций. Кинодебют Егора Корешкова состоялся еще во времена студенчества — им стал фильм «Стиляги». Однако актер обрел популярность после выхода второго сезона ситкома «Восьмидесятые». Также Корешков известен благодаря ролям в таких кинолентах, как «Горько!», «Анечка», «Братья Ч», «София». Кинодеятель успел появиться в шоу «Остаться в живых», «Мы» и других проектах. Популярность ему принесло и участие в сериале «Отель „Элеон“», ставшем продолжением ситкома «Кухня». В 2015 году журнал GQ внес Егора в число девяти наиболее перспективных молодых актеров.
Фильмография
Актёр
- 8.8
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича2024, 104 мин
- 8.7
Политех2023
- 8.0
Елки 102023, 90 минБесплатно
- 7.5
Сквозь время2022, 100 минБесплатно
- 9.0
Все хорошо2021, 96 мин
- 7.0
Джетлаг2021
- 8.9
Филатов2020
- 9.3
257 причин, чтобы жить2020
- 9.2
Психологини2017
- 9.6
Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее2016, 99 минБесплатно
- 9.1
Горько! 22014, 96 минБесплатно