Биография

Егор Корешков — российский актер. Родился в Москве 31 марта 1986 года. Будущий артист вырос в семье музыкантов. Частые переезды родителей вынуждали Егора постоянно менять учебные заведения: сначала — общеобразовательная школа, потом — математическая, затем — лицей и гимназия. Корешков поступил в ГИТИС, где продолжил заниматься музыкой. После окончания университета актер совмещал съемки и работу на сцене в труппе Московского театра наций. Кинодебют Егора Корешкова состоялся еще во времена студенчества — им стал фильм «Стиляги». Однако актер обрел популярность после выхода второго сезона ситкома «Восьмидесятые». Также Корешков известен благодаря ролям в таких кинолентах, как «Горько!», «Анечка», «Братья Ч», «София». Кинодеятель успел появиться в шоу «Остаться в живых», «Мы» и других проектах. Популярность ему принесло и участие в сериале «Отель „Элеон“», ставшем продолжением ситкома «Кухня». В 2015 году журнал GQ внес Егора в число девяти наиболее перспективных молодых актеров.