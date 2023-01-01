Елки 10 (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Борис Щербаков, Регина Тодоренко, Галина Польских и другие звезды снова проверяют теорию шести рукопожатий в юбилейной части главной новогодней франшизы страны.



В преддверии праздника каждый может стать свидетелем настоящего чуда. Так в доме престарелых под Петербургом новая жительница решает порадовать одного из стариков и написать письмо от имени его сына. Счастливый пенсионер сразу же просит ему перезвонить, но не получает ответа. Тогда престарелые соседи убеждают друга в том, что его сын — президент, и у него просто нет времени звонить и писать. А чтобы пенсионер поверил этому, глава государства должен подмигнуть ему в своем новогоднем обращении. Миссия по поиску телефона президента становится главной нитью, которая объединяет людей из разных городов России.



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