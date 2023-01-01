Биография

Галина Польских — актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР. Родилась в Москве 17 ноября 1939 года. Еще в раннем детстве Галина мечтала стать актрисой, поэтому у выпускницы школы не было проблем с выбором вуза. В 1964 году окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии, училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Служила в Театре-студии киноактера, также играла в антрепризной постановке «Хочу купить вашего мужа». Первые роли Галина Польских получила еще в студенческие годы, когда приняла участие в создании картин «Белые ночи», «Дикая собака динго». Сегодня ее фильмография включает в себя 180 работ, актрису можно встретить в сериалах «Ранетки», «Филатов», «Ева, рожай!», «Граница: Таежный роман», «Классные мужики», мюзикле «Выше радуги».