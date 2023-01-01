Галина Польских
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 27 ноября 1939 г. (85 лет)
Биография
Галина Польских — актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР. Родилась в Москве 17 ноября 1939 года. Еще в раннем детстве Галина мечтала стать актрисой, поэтому у выпускницы школы не было проблем с выбором вуза. В 1964 году окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии, училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Служила в Театре-студии киноактера, также играла в антрепризной постановке «Хочу купить вашего мужа». Первые роли Галина Польских получила еще в студенческие годы, когда приняла участие в создании картин «Белые ночи», «Дикая собака динго». Сегодня ее фильмография включает в себя 180 работ, актрису можно встретить в сериалах «Ранетки», «Филатов», «Ева, рожай!», «Граница: Таежный роман», «Классные мужики», мюзикле «Выше радуги».
Фильмография
Актриса
- 8.0
Елки 102023, 90 минБесплатно
- 8.0
Родные люди2023
- 8.7
Ева, рожай!2022
- 8.9
Напарницы2016Бесплатно
- 8.8
Дом без выхода2009Бесплатно
- 9.1
Ранетки2008
- 8.6
Елки-палки!..1988, 84 минБесплатно
- 8.8
Разорванный круг1987, 82 минБесплатно
- 9.1
Воскресный папа1985, 80 минБесплатно
- 9.6
Отцы и деды1982, 79 минБесплатно
- 9.3
Ночное происшествие1980, 87 минБесплатно
- 6.6
Держись за облака1971, 146 минБесплатно
- 8.9
Журналист (1967)1967
- 9.0
Дикая собака динго1962, 92 минБесплатно