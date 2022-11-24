Я остаюсь (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

Дебютный фильм Карена Оганесяна с Андреем Краско, Федором Бондарчуком и Нелли Уваровой в главных ролях. Смотрите на Wink фильм «Я остаюсь» — комедию с элементами мистики и драмы.



Главный герой, доктор Тырса — скептик и материалист до мозга костей. Загробная жизнь и мистические силы находятся бесконечно далеко от его реальности. Единственное, что может тронуть черствое сердце эскулапа — судьба его дочери, которая влюбилась в циничного начальника. Несчастный случай вводит Тырсу в кому, где он встречает других пациентов, существующих в состоянии между жизнью и смертью. Путешествие по загробному миру заставляет Тырсу изменить взгляды и переосмыслить свою жизнь и жизни своих пациентов.



Что откроет для себя врач, оказавшийся по ту сторону? «Я остаюсь» — фильм, предшествующий сериалу «Доктор Тырса», можно смотреть на Wink онлайн.

