Я остаюсь (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Дебютный фильм Карена Оганесяна с Андреем Краско, Федором Бондарчуком и Нелли Уваровой в главных ролях. Смотрите на Wink фильм «Я остаюсь» — комедию с элементами мистики и драмы.
Главный герой, доктор Тырса — скептик и материалист до мозга костей. Загробная жизнь и мистические силы находятся бесконечно далеко от его реальности. Единственное, что может тронуть черствое сердце эскулапа — судьба его дочери, которая влюбилась в циничного начальника. Несчастный случай вводит Тырсу в кому, где он встречает других пациентов, существующих в состоянии между жизнью и смертью. Путешествие по загробному миру заставляет Тырсу изменить взгляды и переосмыслить свою жизнь и жизни своих пациентов.
Что откроет для себя врач, оказавшийся по ту сторону? «Я остаюсь» — фильм, предшествующий сериалу «Доктор Тырса», можно смотреть на Wink онлайн.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Фантастика, Драма
КачествоSD
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
- Режиссёр
Карен
Оганесян
- АКАктёр
Андрей
Краско
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актриса
Нелли
Уварова
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актриса
Галина
Польских
- ЕБАктриса
Елена
Бондарчук
- ИГАктриса
Ирина
Гринёва
- КСАктёр
Константин
Соловьев
- Актёр
Андрей
Соколов
- ДКСценарист
Дмитрий
Константинов
- АЗСценарист
Алёна
Званцова
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АГПродюсер
Армен
Григорян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- СФАктёр дубляжа
Семен
Фурман
- СДХудожник
Сергей
Данилов
- ИКМонтажёр
Ирина
Кожемякина
- МСМонтажёр
Максим
Смирнов
- ЕПОператор
Евгений
Привин
- БКомпозитор
Би-2