Я остаюсь (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

Дебютный фильм Карена Оганесяна с Андреем Краско, Федором Бондарчуком и Нелли Уваровой в главных ролях. Смотрите на Wink фильм «Я остаюсь» — комедию с элементами мистики и драмы.

Главный герой, доктор Тырса — скептик и материалист до мозга костей. Загробная жизнь и мистические силы находятся бесконечно далеко от его реальности. Единственное, что может тронуть черствое сердце эскулапа — судьба его дочери, которая влюбилась в циничного начальника. Несчастный случай вводит Тырсу в кому, где он встречает других пациентов, существующих в состоянии между жизнью и смертью. Путешествие по загробному миру заставляет Тырсу изменить взгляды и переосмыслить свою жизнь и жизни своих пациентов.

Что откроет для себя врач, оказавшийся по ту сторону? «Я остаюсь» — фильм, предшествующий сериалу «Доктор Тырса», можно смотреть на Wink онлайн.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фантастика, Драма
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

