Алёна Званцова

Биография

Алена Званцова – режиссер, успевшая хорошо зарекомендовать себя в киноиндустрии. На ее счету множество известных широкой публике кинокартин, завоевавших немало наград и номинаций: премия правительства РФ и другие. Званцова родом из Томска, а высшее образование получала в НГТУ. В 1995 году переехала в столицу РФ. Сначала занималась написанием книг, используя различные творческие псевдонимы. Дебютной ролью Званцовой стала работа в телесериале «Клубничка». Однако спустя некоторое время она перешла на написание сценариев и режиссерскую работу. На ее счету немало выдающихся кинолент. В их числе фильмы Званцовой «Вакцина», «Доктор Тырса», «Небесный суд», «Норвег» и многие другие. Из-под ее пера вышло и множество сценариев. Наибольшую известность получили «Простые истины», «Линии судьбы», «Самара-городок». Вошла в число членов Союза кинематографистов в 2000 году. За время активной деятельности успела получить немало наград и номинаций: приз «Золотая ладья» (1 и 2 место за фильмы «Московские сумерки» и «Норвег» соответственно), приз Международной конфедерации журналистских союзов, Гран-при Открытого кинофестиваля «Провинциальная Россия» и другие.