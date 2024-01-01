День недели - любой смотреть онлайн

Сюжет

Писатель разрывается между больной раком девушкой и молодой официанткой. Фильм «День недели — любой» — пронзительна драма режиссера «Небесного суда» Алены Званцовой с Михаилом Тройником и Евгенией Крегжде.



Писатель Михаил и его девушка Туся живут вместе уже давно и практически неразлучны. Михаил называет Тусю женой, пусть даже официально брак они не заключали. Но вот однажды Туся сообщает Михаилу, что у нее диагностировали рак в тяжелой стадии, который может забрать ее жизнь уже через несколько недель. Она не хочет проходить изнурительный курс терапии, вместо этого предпочитая наслаждаться отведенным ей временем и умереть. Михаил не может представить себя без любимой и обещает уйти из жизни вместе с ней. Но вот однажды он знакомится с привлекательной официанткой Луизой, которая к нему неравнодушна. Михаил понимает, что мог поторопиться с решением о самоубийстве, и начинает метаться между жизнью и смертью.



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