День недели - любой смотреть онлайн
Сюжет
Писатель разрывается между больной раком девушкой и молодой официанткой. Фильм «День недели — любой» — пронзительна драма режиссера «Небесного суда» Алены Званцовой с Михаилом Тройником и Евгенией Крегжде.
Писатель Михаил и его девушка Туся живут вместе уже давно и практически неразлучны. Михаил называет Тусю женой, пусть даже официально брак они не заключали. Но вот однажды Туся сообщает Михаилу, что у нее диагностировали рак в тяжелой стадии, который может забрать ее жизнь уже через несколько недель. Она не хочет проходить изнурительный курс терапии, вместо этого предпочитая наслаждаться отведенным ей временем и умереть. Михаил не может представить себя без любимой и обещает уйти из жизни вместе с ней. Но вот однажды он знакомится с привлекательной официанткой Луизой, которая к нему неравнодушна. Михаил понимает, что мог поторопиться с решением о самоубийстве, и начинает метаться между жизнью и смертью.
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Информация
Рейтинг
- АЗРежиссёр
Алёна
Званцова
- ЕКАктриса
Евгения
Крегжде
- Актёр
Михаил
Тройник
- ДКАктриса
Дарья
Квасова
- АКАктёр
Амбарцум
Кабанян
- АЧАктёр
Алексей
Чернышев
- ЯМАктриса
Янина
Мелехова
- СКАктёр
Сергей
Каплунов
- МСАктёр
Максим
Солопов
- ЛТАктриса
Людмила
Трошина
- ШБАктёр
Шандор
Беркеши
- СБАктриса
Станислава
Беретова
- АЗСценарист
Алёна
Званцова
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- МУПродюсер
Максим
Уханов
- СБПродюсер
Станислава
Беретова
- ММПродюсер
Мария
Маевская
- ААПродюсер
Александр
Архипов
- ЕСПродюсер
Елена
Степанищева
- ООХудожница
Ольга
Осипова
- ЮТМонтажёр
Юрий
Трофимов
- ШБОператор
Шандор
Беркеши