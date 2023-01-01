Сергей Сельянов
- Карьера
- Режиссёр, Сценарист, Продюсер
- Дата рождения
- 21 августа 1955 г. (69 лет)
Биография
Сергей Сельянов — продюсер, режиссер и сценарист, основатель кинокомпании СТВ. Родился в Олонце 21 августа 1955 года. Уже в седьмом классе, увлекшись фильмами Чарли Чаплина, Сергей решил записался в детский кинокружок. В 1972 году пошел учиться в Тульский государственный университет, где возглавил творческую студию и снял первые любительские фильмы. Определившись с вектором развития, кинодеятель поступил во ВГИК и ушел в продюсирование. Известность Сергею Сельянову принесла работа над проектами режиссера Алексея Балабанова «Груз 200», «Брат», «Брат 2» и «Война». Однако триллеры и боевики — не единственная составляющая его творческой биографии: продюсер работал над популярными мультфильмами франшизы «Три богатыря». В 2015 году Сельянов также участвовал в работе над колоритной драмой «Родина». Сейчас за плечами Сергея более 180 работ.
Фильмография
Сценарист
- 7.6
День недели — любой2024, 77 мин
- 9.0
Огниво2024, 106 мин
- 7.8
Держи Краба2023
- 9.2
Царевны и Таинственная гостья2023, 30 минБесплатно
- 8.4
Танцуй, Селедка!2023, 99 минБесплатно
- 9.2
По щучьему велению2023, 111 минБесплатно
- 9.3
Три богатыря и Пуп Земли2023, 85 минБесплатно
- 9.2
Кощей. Похититель невест2022, 73 минБесплатно
- 9.2
Барбоскины Team2022, 81 минБесплатно
- 6.4
Клипмейкеры2022, 96 минБесплатно
- 9.2
Иван Царевич и Серый Волк 52022, 74 минБесплатно
- 5.5
Ничья2021, 104 мин
- 6.5
Хорошие девочки попадают в рай2021, 91 минБесплатно
- 6.2
Солнечная линия2021, 68 мин
- 7.0
Купе номер 62021, 102 мин
- 9.1
Тайна печати дракона2019, 114 мин
- 8.3
Давай разведемся!2019, 92 мин
- 9.5
Иван Царевич и Серый Волк 42019, 84 мин
- 9.0
Урфин Джюс возвращается2019, 73 мин
- 8.6
Люби их всех2019, 98 мин