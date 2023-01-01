Биография

Сергей Сельянов — продюсер, режиссер и сценарист, основатель кинокомпании СТВ. Родился в Олонце 21 августа 1955 года. Уже в седьмом классе, увлекшись фильмами Чарли Чаплина, Сергей решил записался в детский кинокружок. В 1972 году пошел учиться в Тульский государственный университет, где возглавил творческую студию и снял первые любительские фильмы. Определившись с вектором развития, кинодеятель поступил во ВГИК и ушел в продюсирование. Известность Сергею Сельянову принесла работа над проектами режиссера Алексея Балабанова «Груз 200», «Брат», «Брат 2» и «Война». Однако триллеры и боевики — не единственная составляющая его творческой биографии: продюсер работал над популярными мультфильмами франшизы «Три богатыря». В 2015 году Сельянов также участвовал в работе над колоритной драмой «Родина». Сейчас за плечами Сергея более 180 работ.