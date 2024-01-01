Фильм Папа умер в субботу

«Папа умер в субботу» — фильм 2024 года, рассказывает о внутренней борьбе главной героини — Айко, которая, несмотря на свою успешную жизнь в большом городе, сталкивается с непростым наследием семейных отношений и культурных традиций, когда ей приходится вернуться в родное село после смерти отца. Это не только утрата, но и ужас перед неизменностью того мира, от которого она сбежала.



Сюжет начинается с того, что Айко, работая гримером в Москве, получает известие о смерти отца. Хотя семья давно ее не ждет и практически не была частью ее жизни, она решает отправиться на похороны. Этот шаг оказывается сложным испытанием, так как она должна столкнуться не только с новой семьей отца, которая знает его с другой, более приятной стороны, но и с предвзятостью местных жителей, для которых Айко — чужая. Ее статус «москвички» делает девушку мишенью для упреков и недовольства со стороны родных и знакомых, которые живут по устоявшимся правилам и привычкам, гораздо более строгим, чем в мегаполисе. Айко ищет путь к примирению с собой и своей историей, что становится ее внутренним конфликтом. Как меняются и влияют на нас корни, когда мы вырываемся за пределы привычного культурного окружения? Расскажет игровое кино Заки Абдрахмановой.



Фильм поднимает важные вопросы о семье, культурной идентичности и принятии прошлого. «Папа умер в субботу» — смотреть фильм можно в кино, а купить билеты — в онлайн-кинотеатре Wink через сервис «Афиша».



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