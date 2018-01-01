WinkНаталья Дрозд
Наталья Дрозд
- 28 июля 1977 г. (48 лет)
- 7.9
Папа умер в субботу2024, 88 мин
- 7.3
Фрау2023, 108 минБесплатно
- 7.2
Каникулы2022, 118 мин
- 7.5
Голиаф2022, 92 мин
- 5.6
Ничья2021, 104 мин
- 7.1
Купе номер 62021, 102 мин
- 8.3
Давай разведемся!2019, 92 мин
- 7.5
Сердце мира2018, 119 мин
- 8.7
Аритмия2017, 116 мин
- 7.8
Петербург. Только по любви2016, 106 мин
- 7.1
Пионеры-герои2015, 110 мин
- 8.5
Я не вернусь2014, 105 мин
- 6.5
Голая бухта2012, 118 мин